بعد عام ونصف.. طابور طويل لتوزيع مستحقات موظفي اقتراع واسط (صور)

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من المواطنين وقفوا في طوابير طويلة أمام "شباك" واحد لتوزيع منح موظفي الاقتراع، وذلك بعد مرور سنة ونصف على انتهاء انتخابات مجالس المحافظات.وأضاف المراسل، أن موظفي الاقتراع ابدوا استيائهم الشديد من الآلية التي تم بها توزيع الرواتب مما اضطروا الى الوقوف لفترات طويلة وحدوث زحام شديد أدى الى التدافع في بعض الأحيان.