وزير التربية يطالب رئيس الوزراء بإنصاف مدير تربية الكرخ الأولى السابق

وزير التربية نامس الجبوري، رئيس السوداني، بإنصاف "سامر نجم الجنابي" مدير عام تربية / الاولى السابق.

وبحسب مصدر مطلع، فإن هذه المطالبة جاءت "بعد صدور قرارات قضائية بتبرئة الجنابي من التهم المسندة له سابقا واستيفائه كافة شروط التكليف وحصوله على تقييم جيد جداً".



وأضاف المصدر، أن "تربية الاولى في زمن الجنابي كانت قد حصلت على المركز الاول على في الامتحانات النهائية للدراسة العلمية والمركز الثاني للدراسة الأدبية".