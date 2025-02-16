تحذير جوي: هذا ما سيحدث خلال الساعتين المقبلتين

نيوز – محلي

أصدر قسم التنبؤ الجوي في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تحذيرا جوياً خاصاً بالطيران المدني.

وقالت للأنواء الجوية في بيان ورد لـ نيوز، إن "قسم التنبؤ الجوي/ تقارير و إيجاز الطيارين يصدر تقريراً جوياً خاصاً بالطيران حول توقعات غيوم رعدية cb تتواجد في سماء مناطق جنوب شرق البلاد خلال الساعتين المقبلتين ( 17:00-19:00) بالتوقيت المحلي".

وارفقت الهيئة بيانها بصورة مكتوبة جاء فيها ما نصه، "تحذير جوي خاص بالطيران المدني للمجال الجوي رقم W4 يوضح أن المنطقة المؤشرة باللون عن وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على وتتحرك باتجاه الشمال".