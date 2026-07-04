ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس

أعلنت ، عن تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وجاء في بيان للمحافظة، "رئيس مصطفى ادعير المحمداوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في تشييع السيد الشهيد آية الله الإمام الخامنئي فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف البيان "يُستثنى من قرار العطلة الامتحانات في الجامعات والامتحانات التربوية".