الشيخ حمودي: العراقيون لن يتركوا من وقف معهم

اعتبر رئيس ، السبت، أن العراقيين لن يتركوا من وقف معهم، فيما أشار الى أن الشهيد السيد الخامنئي هو رمز هذا العصر بمواجهة الظلم والطغيان.

وقال في ملتقى الحوار، "العراقيون لن يتركوا من وقف معهم وسيرى العالم غيرتهم بتشييع السيد الشهيد الخامنئي"، مضيفا "الامام الشهيد السيد الخامنئي هو رمز هذا العصر بمواجهة الظلم والطغيان بنهج الحسين عليه السلام، من اجل الحرية والكرامة والعدالة".

ولفت الى أن "جمع الشهيد الخامنئي بين الزهد والشجاعة والحلم والعلم والمعرفة السياسية الدقيقة بطريقة تفكير العدو، فصنع دولة متمكنة بقدراتها، عظيمة بشعبها"، مردفا "ببركة دماء الشهيد الخامنئي تجددت الايرانية بروحية أعظم، وبحضور شعبي هائل جسد أقوى رسالة تحدي للعدو".



وتابع "كان السيد الشهيد محباً للعراق والعراقيين وراعياً للثورة الاسلامية في ، ومضحياً من أجل العراق، فتح مخازن بلاده العسكرية للحشد لمواجهة "، مشددا بالقول "لن نترك من وقف معنا، وسيكون لنخوة العراقيين وغيرتهم وديدنهم بالشكر بطريقتهم الخاصة حضوراُ مشهوداً في استقبال وتشييع الإمام الشهيد الخامنئي، كان السيد الشهيد الخامنئي قريباً من قم والنجف، وحريصاً على حفظ الانسجام والتقارب بينهما".