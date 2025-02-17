وقال مدير عام المديرية القريشي إن "مجلس الوزراء أوعز سابقا بتشكيل مختصة من الجهات ذات العلاقة من أجل وضع ضوابط خاصة بالحصول على قطع أراض من الجهات المالكة، وكذلك تحديد آليات التوزيع والفئات الأكثر استحقاقا".وأضاف أن اللجنة شارفت على انتهاء أعمالها، إذ أخذت جميع الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف بعين الاعتبار، وسعت إلى إكمال الضوابط بالسرعة الممكنة لتنفيذ طلبات الحصول على الأراضي، كاشفا عن أن العاصمة تواجه إشكالية كبيرة في توزيع قطع الأراضي بين الفئات المستحقة، بسبب عدم توفرها في مناطق جيدة ومخدومة.وأشار القريشي إلى أن المديرية تسلمت حتى الآن أكثر من مليوني طلب تخصيص من الفئات المختلفة، من الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتقاعدين، والموظفين، ومشمولي الحماية الاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ولفت إلى أن المديرية تمكنت أثناء تنفيذها قرار 320 لسنة 2022 الخاص بتمليك المتجاوزين على الأراضي الزراعية، من الحصول على أراض زراعية غير مستغلة لأغراض السكن ولا توجد عليها أي مشيدات، وكذلك تصلح للتخصيص، ولكنها بحاجة لموافقة الجهات ذات العلاقة.وبين أن "حملات رفع الأنقاض والمخلفات عن بعض المناطق مثل الحسينية والنهروان وكويريش، نجم عنها توفر أراض تصلح للتخصيص ما إن يتم تحديد وضعها القانوني".