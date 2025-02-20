السامرائي ومحافظ نينوى يناقشان مشاريع الإعمار والخدمات الجديدة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن " السامرائي اكد خلال اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية والحكومية لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تستحقها نينوى، مشيدًا "بالجهود المبذولة في سبيل إعادة الحياة إلى مختلف القطاعات في المحافظة".وشدد السامرائي: "على أهمية تسريع وتيرة المشاريع الخدمية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين".ودعا السامرائي إلى "وضع خطط واضحة تضمن تنفيذ المشاريع وفق جداول زمنية محددة، مع التركيز على تحسين القطاعات الحيوية مثل والتعليم والخدمات البلدية، مشير الى " استعداده لدعم أي مبادرات تسهم في تطوير وتخفيف معاناة أهلها".