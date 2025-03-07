غداً.. بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي

وقال مجلس في بيان "بسب متغيرات الأحوال الجوية وغزارة الأمطار المتوقع هطولها.. قور مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت المصادف 2025/3/8 في محافظة بابل".واستثنى القرار "الدوائر الأمنية والخدمية".