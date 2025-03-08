بالصور.. حريق في شارع المتنبي

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "حريقا نشب في مجمع الفلوجي أحد مجمعات الكتب في المتنبي".وتابع، ان "فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد الحريق ومنع انتقاله الى مجمعات الكتب الأخرى.