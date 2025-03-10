بالصور.. سيارات تغرق في كركوك

نيوز – محلي

تداول ناشطون التواصل الاجتماعي، صورا لسيارات تعرضت للغرق في .

وبحسب الناشطين فأن "مناطق في محافظة شهدت اليوم تساقطا امطارا غزيرة أدت الى غرق الكثير من شوارعها وارتفاع المياه الى مستويات عالية عن سط الأرض".

وأضافوا ان "ذلك أدى الى غرق الكثير من سيارات المواطنين".