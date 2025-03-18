مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة

حدد الديني الأعلى ، مقدار زكاة الفطرة.



وقال الديني في بيان مقتضب، إنه "تم تحديد مقدار زكاة الفطرة 1500 دينار للفرد الواحد".

وزكاة هي زكاة واجبة على ، تؤدي في نهاية شهر رمضان كطهرة للصائم من اللغو والرفث وتُعدّ من الفرائض المالية في ولها دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.