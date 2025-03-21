خطفا فتاة وتشاجرا عليها فقتل أحدهما الاخر.. تفاصيل جريمة بين بغداد وديالى

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "ادعت فتاة تولد 2008 انه قبل 20 يوماً أقدم اشخاص اثنين على استدراجها وخطفها وايوائها داخل دار في منطقة فاصلة بين وبغداد، وافادت ايضا بقيام أحد الخاطفين بالتشاجر مع الثاني بسبب خلاف فيما بينهم على الفتاة وقام بقتله باله راضه (مطرقة) شرق العاصمة".وأضاف، المصدر أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على الفتاة والشخص الثاني وايداعهم التوقيف لأغراض التحقيق".