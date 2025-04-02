تطبيق "قنينتي يهدد الموصل بأزمة غاز

وأكد المحتجون أن "البرنامج يحتوي على تطبيقين؛ أحدهما خاص بالوكيل والآخر بالمواطن، حيث يتم من خلاله طلب قنينة غاز"، وأوضح أن "الجميع، سواء من الوكلاء أو المواطنين، لم يقوموا بتنزيل التطبيق بعد".واضافوا أن "التطبيق يتضمن استقطاعات ونسب بيع محددة يومياً، مشيراً إلى أن التطبيق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما سيتحمله المواطنون".وأشار المحتجون الى أن "الوكلاء يدفعون مبالغ تتجاوز المليون دينار لنقابة المحاسبين في ، بينما يستقطع في 100 ألف دينار فقط".فيما أكدوا أن "الإضراب دخل يومه الثاني، وأنه مستمر لحين إلغاء التطبيق، مشيراً إلى أن سعر قنينة الغاز ارتفع من 10 آلاف إلى 15 ألف دينار بسبب الأزمة والإضراب".