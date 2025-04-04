اغمى عليه بحافة نهر المشخاب.. جثة طافية لمصاب بالصرع في النجف

وقال المصدر لـ ، إنه "عثر على جثة طافية على النهر المشخاب بالقرب من المشخاب، وتبين انها عائدة لموظف في يعاني من مرض الصرع".وأضاف، أن "المتوفى تعرض لنوبة اغماء قرب ضفاف النهر أدت الى سقوطه بالنهر والوفاة"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ جميع الاجراءات من قبل المركز المختص".