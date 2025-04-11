لليوم السادس.. والد افيستا الغريقة يبحث بطائرة ووالدتها ترمي الخبز وتصلي بدهوك

وذكر مصدر، لـ ، أن "والد اڤيستا ركب طائرة بجانب منقذين للبحث عن ابنتهُ في النهر لليوم السادس على التوالي ولا إثر لوجودها"، مشيرا الى ان "والدتها ترمي الخبز في النهر وتدعو وتصلي ليل نهار، للعثور على أفيستا ذات الـ 27 ربيعًا".وأشار الى ان "الفتاة غرقت في قبل ٥ أيام وما يزال البحث عن جثتها جاريًا"، مبيناً أن "24 فريقا ومنذ 6 ايام مستمرون في البحث عن جثمان الاستاذة افيستا في نهر شانەدە".