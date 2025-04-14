التربية توجه بشأن موعد إجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية

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أعلنت ، اليوم الاثنين، السماح بإجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي ) مع موعد الامتحانات الشفوية.





واظهرت وثيقة حصلت عليها للسومرية نيوز، " بإجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي ) مع موعد الامتحانات الشفوية".



نص الوثيقة ادناه: واظهرت وثيقة حصلت عليها للسومرية نيوز، " بإجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي ) مع موعد الامتحانات الشفوية".نص الوثيقة ادناه: