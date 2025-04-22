عمال يعثرون على ذهب بالبصرة وصديقهم الصيني يضحك.. ماذا وجدوا؟

وحصلت ، على فيديو متداول على مواقع التواصل يظهر فيه مجموعة من العاملين بأحدى شركات استخراج النفط على معدن لونه اصفر ويشبه الذهب في مدينة بمحافظة ، وتدافعوا فيما بينهم من اجل الحصول عليه".وظهر معهم عامل صيني كان يضحك مستغرباً من العمال لأنه يعرف حقيقة الذي عثروا عليه.وعلق مواطنون على الفيديو بانه لا يوجد ذهب بالبصرة وما وجدوه صخر، فيما قال اخر يعمل بشركة نفطية انه "صدك جذب اخوان شبيكم، هاي بقايا برائم حفر الابار الي يزيد عمقها أكثر من 4000 متر وتستخدم لحفر الطبقة الصخرية".وأضاف، أن "برائم الحفر ماسية ولها عمر زمني معين وتبدء بالتكسر وتخرج مع الحفر"، مشيرا الى انه "الي مقتنع هذا ذهب اخذه وياي لموقع عملنا وبي خير ويتدلل خلي يشيل گواني ذهب، وارفق مع تعليقه صورة للبرائم".ادناه الصورة والفيديو: