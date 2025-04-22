وفاة ومصابون بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر امني، مساء الثلاثاء، بوفاة امرأة وإصابة آخرين بحادث سير في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، " حادث سير وقع بين سيارة صالون وكوستر تنقل موظفين على قرب مخازن الكزيزة في ".