الإعلام الأمني تصدر تنويها لأهالي بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "لأغراض الاختبار ستكون هناك عملية فحص تدريبي لمنظومات وأسلحة الدفاع الجوي وبفترات متقطعة ضمن العاصمة يوم الجمعة الموافق 25 نيسان الجاري".واضاف ان "هذا الإجراء جاء ضمن الإجراءات الروتينية التي تكون جزء من ادامة عمل هذه المنظومات".