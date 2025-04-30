ما حقيقة تسجيل إصابة بالحمى النزفية في النجف؟

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ ، أن "بعض الصفحات تناقلت أخباراً غير دقيقة تفيد بتسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية في ، ونود أن نؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن".ودعت الدائرة، إلى "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حرصًا على الأمانة الإعلامية وتفادي نشر الذعر بين المواطنين".