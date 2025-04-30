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ما حقيقة تسجيل إصابة بالحمى النزفية في النجف؟

محليات

2025-04-30 | 10:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما حقيقة تسجيل إصابة بالحمى النزفية في النجف؟
303 شوهد

فندت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأربعاء، مزاعم تسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعض الصفحات تناقلت أخباراً غير دقيقة تفيد بتسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية في النجف، ونود أن نؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن".

ودعت الدائرة، إلى "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حرصًا على الأمانة الإعلامية وتفادي نشر الذعر بين المواطنين".
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