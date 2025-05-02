انقاذ 140 شخصا من كارثة في كربلاء

وقال مراسل ، ان "حريقا اندلع فجر اليوم في فندق الرحمة الواقع في شارع الإمام الحسين (عليه السلام) بكربلاء، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".واضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث وتمكنت من اخلاء نازليه وعددهم 140 شخصا، فيما سيطرت على الحريق واخمدته في الحال"، مشيرا الى انه "تم استدعاء خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".