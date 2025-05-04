في النجف.. ضبط عيادة وهمية واعتقال منتحل صفة طبيب

وقالت في بيان، "تمكّن فريق مشترك من الأطباء – فرع الأشرف، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وجهاز ، وبناءً على أوامر قضائية، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط عيادة تجميل وهمية تمارس نشاطًا طبيًا مخالفًا في ".

وجرى خلال العملية بحسب البيان "ضبط كميات من الأدوية ومواد التجميل غير المرخصة، فضلًا عن أدوات جراحية تُستخدم في إجراء عمليات تجميلية خارج الأطر القانونية".



وأضاف البيان "تم إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب اختصاص في مجال التجميل، كان يُجري عمليات داخل صالون ڤيورا في حي العدالة، بمساعدة امرأة تمارس دور المساعدة الطبية دون أي مؤهلات".