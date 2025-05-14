هزتان تضربان العراق

وجاء في بيان عن قسم الرصد الزلزالي وورد لـ ، ان "خريطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة للـ24 ساعة سابقة لهذا اليوم الأربعاء تضمنت تسجيل هزتين ارضيتين قرب مدينة في ".وأضافت ان "قوة الهزتين تراوحت بين 1.7 الى 3 درجات على مقياس ريختر".