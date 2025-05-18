بطاقة (2500) ميغاواط.. دخول محطة الزبيدية الحرارية إلى الشبكة الوطنية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "وزير الكهرباء ، وخلال زيارته إلى ، اليوم الأحد، أعلن دخول ‏محطة الزبيدية الحرارية بكامل طاقتها إلى بطاقة 2500 ميغاواط، بعد اكتمال أعمال الصيانة الشاملة من قبل كوادر المحطة ‏والشركة المصنعة".وأضاف البيان، أنه "تأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات بضرورة زيارة المحافظات بشكل مستمر للاطلاع ‏ميدانياً على سير وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.".وكشف الوزير، وفق البيان، أن "مجموع الصيانات في المحطات الكهربائية لهذا العام بلغت أكثر من 15 ألف ميغاواط".وتعد محطة الزبيدية الحرارية واحدة من أكبر المحطات الكهربائية في ، وتتكون من (٦) إنتاجية، ويمثل إعادة تشغيلها بكامل طاقتها إضافة مهمة للمنظومة الكهربائية الوطنية، خاصة مع ‏اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على ، وفق البيان.