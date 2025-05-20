ضبط 8 عجلات دون الموديل المسموح بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه " تمكنت مديرية منفذ ميناء بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق من ضبط 8 عجلات مختلفة الانواع، المسموح استيراده، تبين من خلال الكشف والتدقيق وجود تلاعب في ارقام شواصيها".وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الكمرك وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات الى مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".