حريق يلتهم سوقا تجاريا في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في سوق الرحمة بمنطقة شرقي العاصمة، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية.وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته".