استنفار صحي في النجف

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ ، أنه "بالنظر إلى التحذيرات الصادرة من هيئة الأنواء الجوية بشأن العاصفة الترابية المتوقعة، وجه مدير عام كافة مدراء في المحافظة إلى استنفار الجهود ورفع مستوى الجاهزية في جميع المراكز والمستشفيات".وتضمنت التوجيهات، وفق البيان:1. متابعة تجهيز الأوكسجين الطبي والتأكد من توفره بكميات كافية في جميع المؤسسات الصحية وخصوصًا في ردهات الطوارئ والإنعاش2. توفير الأدوية اللازمة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك أدوية الأزمة والربو والتهابات الشعب الهوائية استعدادًا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن العاصفة3. زيادة عدد الأطباء والكوادر الصحية في أقسام الطوارئ والردهات الداخلية لتعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية خلال فترة العاصفة4. تفعيل خطة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي طارئ صحي محتمل وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع".وأكدت الدائرة، انها "تتابع الوضع عن كثب وهي على أهبة الاستعداد في كل الظروف لتأمين الرعاية الصحية اللازمة لأبناء المحافظة"، مهيبة "بالمواطنين خصوصًا من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والتنفسية تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة حرصًا على سلامتكم وصحتكم".