التعليم تعلن إرساء 120 نظاما للتحول الرقمي الشامل في المنظومة الجامعية

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتحديث بنية التعليم الجامعي، ويأتي في هذه الأنظمة تطبيق HEPIQ الشامل Super App المتاح في (Apple) و (Android) إلى جانب نظام اصدار الهوية الجامعية الرقمية ونظام معلومات الطلبة (SIS) الذي يوفر للطالب متابعة مسيرته التعليمية بدءاً من التسجيل والمباشرة مروراً بجدول الدروس الأسبوعي ومتابعة المحاضرات عن طريق نظام إدارة التعلم (LMS) والامتحانات باستخدام نظام الاختبارات الإلكترونية (EMS) واستلام نتائج الامتحانات النهائية وصولاً إلى إصدار الوثائق إلكترونيا ومتابعة ".وأكدت الوزارة أنها "تجدد التزامها بتمكين الطالب من بيئة جامعية رقمية فاعلة تستند إلى التكامل بين التكنولوجيا والمعرفة وتواكب الاتجاهات العالمية بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي إلى أفق جديد من الجودة والابتكار".