السوداني يصدر توجيها يخص مشروع مجسر الزعفرانية

وقال في بيان، "وجّه رئيس ، الجهات المعنية في والإسكان والبلديات، وأمانة ، بفتح تحقيق فني فوري، في الخلل الحاصل بمشروع مجسر الزعفرانية، وتحديد أسباب التلف الذي أصاب أنبوب تغذية المياه المتعارض مع المشروع".وشدد بحسب البيان على "وجوب تحديد المقصّرين، ومعالجة الخلل وأسبابه، ومراجعة كل الإجراءات الهندسية المتخذة من الشركات المنفذة، والمتعلقة بمثل هكذا تعارضات، حفاظاً على المال العام، وحرصاً على استمرار خدمة المواطنين".