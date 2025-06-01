مصرع شاب بحادث سير في الموصل

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بمصرع شاب بحادث سير بمحافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث سير مؤسف مؤلم بين سيارة وستوتة على الطريق الرابط بين الحود والقيارة، ، أسفر عن وفاة شاب من أهالي ناحية ".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.