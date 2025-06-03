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بعمر الـ9 سنوات.. تفاصيل غرق طفل داخل بركة مياه في أربيل
محليات
2025-06-03 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
في
أربيل
، اليوم الثلاثاء، غرق طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، مساء اليوم، في بركة مياه بقضاء خبات في محافظة
اربيل
وارسلت جثته الى الطب العدلي.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في
اربيل
شاخوان سعيد، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات غرق مساء اليوم عند ساعة 6:15 أثناء اللعب في بركة مياه تعود لنفايات أحد مصانع البلوك".
واشار الى "انتشال جثة الطفل من قبل فرق الغواصين بعد 15 دقيقة من غرقه وإرسالها للطب العدلي".
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