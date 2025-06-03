بعمر الـ9 سنوات.. تفاصيل غرق طفل داخل بركة مياه في أربيل

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في شاخوان سعيد، ورد لـ ، أن "طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات غرق مساء اليوم عند ساعة 6:15 أثناء اللعب في بركة مياه تعود لنفايات أحد مصانع البلوك".واشار الى "انتشال جثة الطفل من قبل فرق الغواصين بعد 15 دقيقة من غرقه وإرسالها للطب العدلي".