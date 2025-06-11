التعليم تصدرا أمرا إداريا بإعادة توزيع المعينين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن " تعلن إصدار أمر إداري بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الإدارية (274) في 2025/1/12، (1008) في 2025/2/18، (1899) في 2025/4/21".ودعت الوزارة التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة.الأمر الإداري والأسماء: