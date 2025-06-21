العراق ينقل أكثر من 23 ألف مسافر من العالقين

وقالت الوزارة في بيان، إن " نجحت في تنفيذ (74) رحلة جوية إلى وجهات متعددة خلال أسبوع واحد فقط، وذلك في إطار الخطة الطارئة التي وضعتها الوزارة، بتوجيه من ، لاعادة المواطنين العالقين في بعض المطارات الدولية، بمتابعة وإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأضاف أن "رحلات الطائر الاخضر نُفذت بتنسيق عالٍ بين ووزارة الخارجية وسلطة العراقي، وشملت الرحلات وجهات متعددة من أبرزها: بيروت، إسطنبول، أنطاليا، كوالالمبور، دبي، القاهرة، جورجيا، مومباي، دلهي، أنقرة، صبيحة، بكين، كراتشي، وإسلام أباد، ومسقط".



ونقل البيان عن للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم قوله، خلال اجتماع موسّع عقده اليوم مع ملاكات الشركة، إن "الناقل الوطني تمكن من إجلاء عدد كبير من المواطنين عبر ، ليكون الطائر الأخضر الجهة الوطنية الوحيدة التي تنفذ هذا النوع من الرحلات في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة".



وأضاف البيان، أن "إدارة الشركة تعمل على مراجعة وتحديث الخطة التشغيلية، بما يتلاءم مع تطورات الوضع الإقليمي"، منوها إلى أن "الخطوط الجوية العراقية نقلت حتى الآن (23,157) مسافرا من العراقيين العالقين، وجاليات عربية وأجنبية".



وأكد البيان أن " للخطوط الجوية العراقية لا تزال تستنفر كافة مواردها البشرية والفنية، وتواصل التنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية، لا سيما الملاحة الجوية العراقية وإدارة المطارات، لتسيير الرحلات بكفاءة عالية عبر مطار ، الذي أصبح مركزاً محورياً لعمليات الناقل الوطني".



ودعا البيان جميع المسافرين العراقيين من حاملي التذاكر في بيروت وتركيا الراغبين بالعودة إلى مراجعة مكاتب الحجز المعتمدة قبل نهاية الشهر الحالي، لتثبيت حجوزاتهم وضمان إدراجهم ضمن الرحلات المجدولة.