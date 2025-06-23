عمليات بغداد تكشف طبيعة الانفجار في التاجي

اعلن الفريق الركن وليد ، اليوم الثلاثاء، عن استهداف احد المواقع في بطائرة مسيرة مجهولة.



واشار الى انه "لاتوجد خسائر بشرية". وقال للوكالة الرسمية، إن "طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في ".واشار الى انه "لاتوجد خسائر بشرية".