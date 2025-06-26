بعد سنوات من الانتظار... تطبيق أول عملية زراعة كلى في النجف ‎

مركز بمواصفات عالية يضم 28 سريرا يقدم خدمات زراعة وغسيل الكلى لمحافظات





شهدت محافظةُ ، ولأولِ مرةٍ منذُ عامِ الفين واربعةَ عشر ، إجراءَ عمليةِ زراعةِ كلى محلية بعدَ إعادةِ تشغيلِ مركزٍ متخصصٍ كان اقتصارُه سابقًا على خدماتِ الغسيلِ فقط، بسببِ انعدامِ التمويلِ اللازم. يأتي ذلك ضمنَ خططِ دائرةِ صحةِ النجف لتطويرِ قدراتِ علاجِ مرضى القصورِ الكلوي، حيثُ افتُتح المركزُ بطاقةِ ثمانيةٍ وعشرين سريرًا ممولةً بالكاملِ من وزارةِ ، لتقديمِ خدماتِ زراعةِ وغسيلِ الكلى، واستقبالِ مرضى من المحافظاتِ المجاورة رغمَ أزمةِ السيولة في القطاعِ الصحي