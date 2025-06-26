اعتقال شخص دهس شرطياً في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شرطة النجدة في قضاء بلد تتمكن من القبض على سائق سيارة دهس أحد عناصر الشرطة اثناء قيامه بأداء واجبه".

وأضاف المصدر أن "المعتقل دهس الشرطي وهرب".