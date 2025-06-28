في بغداد.. اعتقال شخص سرق نصف مليار دينار

أعلنت ، السبت، عن اعتقال شخص سرق نصف مليار دينار شرقي .

وقالت الوزارة في بيان، "بعملية نوعية وبوقت قياسي وخلال ست ساعات وبعد تفعيل الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات ومكافحة إرهاب ومكافحة الإجرام ضمن قيادة شرطة الرصافة، من القاء القبض على متهم اقدم على سرقة اكثر من 500 مليون دينار عراقي من احدى محال الصيرفة في منطقة ".

وأضاف البيان "اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".