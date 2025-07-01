اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية لشهر تموز الحالي لأكثر من مليونين و(102) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز (453) مليار دينار"، داعية الأسر المشمولة إلى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم".واكد رئيس الهيئة وفقا للبيان أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون (520) الف أسرة بمبلغ يتجاوز (366) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (576) ألف أسرة بمبلغ يزيد عن (87) مليار دينار".