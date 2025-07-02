محافظة جديدة تُعطل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر مجلس المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣ وذلك تزامناً مع اليوم السابع من شهر محرم.وأعلنت محافظات وميسان وذي قار الدوام الرسمي بمناسبة السابع من محرم الحرام.