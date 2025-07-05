جرافات سورية تزيل السواتر الحدودية مع العراق.. ما حقيقية ذلك؟

– محلي

نفت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، حقيقة الانباء التي نشرت حول قيام جرافات تزيل السواتر الحدودية مع .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو ادعى ناشروه قيام جرافات بإزالة السواتر الحدودية بين وسوريا".

وأضافت ان "المقطع المشار إليه يعود لإزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديدًا في محافظة حلب، ولا يمت بصلة إلى الحدود العراقية – السورية".

وأكدت ان "الحدود العراقية – السورية تشهد استقرارا امنيا وتخضع لتحصينات كبيرة ومنظومة مراقبة متطورة، فضلاً عن الرقابة المستمرة على مدار الساعة من قبل قواتنا البطلة"، داعية "وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار".

وحذرت "من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروّج الشائعات أو ينشر معلومات مضللة، وفقاً للقوانين النافذة".