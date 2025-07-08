بالصور.. حريق كبير في الكاظمية

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا كبيرا اندلع في محال تجارية في سوق البالة بمدينة شمالي ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماد الحريق والحد من توسعه"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".