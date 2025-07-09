مجلس القضاء يستضيف اجتماعا بشأن "الزوجات المعنفات"

وأوضح المجلس في بيان ورد لـ ، إن "الاجتماع حضره مشرف قضائي في وقسم البحث الاجتماعي، تناول موضوع الزوجات المعنفات".وأضاف المجلي، أن "الاجتماع ناقش إمكانية تنسيق عمل الباحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية مع المؤسسات الإنسانية لتقديم المساعدة للمرأة المعنفة، والعمل على مشاركته في دورات لتطوير مهارة الارشاد النفسي للزوجات المتعرضات للعنف".