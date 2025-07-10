اعتقال متهم هارب شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "من خلال المتابعة ونصب كمين محكم القوات الأمنية تلقي القبض على متهم هارب والمطلوب وفق احكام المادة 6/ اتجار بالبشر وبصحبته شخص بالجرم المشهود عند قيامهم بعرض رشوة على المفرزة القابضة وذلك لمساعدة المتهم الموقوف وهو شقيق الهارب".وأضاف المصدر "تم القاء القبض عليهما بالجرم المشهود وتسليمهما إلى مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الاعظمية".