تظاهرة في بغداد احتجاجاً على تردي الكهرباء

وقال المصدر لـ ، إن "العشرات من أهالي منطقة الأمين شرقي تظاهروا ظهر اليوم في منطقتهم احتجاجاً على تردي منظومة الكهرباء الوطنية".وأضاف، أن "المحتجين أشعلوا النار في الإطارات المطاطية".