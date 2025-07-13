مقرب من السيد الصدر يكشف عن تفاصيل اجتماع الحنانة

وقال العراقي في تدوينة على منصة (X) تابعته ، "أكتب كلماتي هذه واجتماعنا معه في الحنانة ما زال مستمراً ..يسألنا: مَنْ مِن الكتل المرشحة للإنتخابات برأيكم.. يمكن أن يكون برنامجها: الإستقلال بلا تبعية.. وحصر السلاح بيد الدولة.. وتقوية الجيش والشرطة.. وحلّ المليشيات.. ودمج في القوات الأمنية أو تنظيمه.. والتمسّك بحبّ الوطن.. وكشف الفاسـدين والسعي للإصلاح ؟".وأضاف "سألنا أيضا "ما هي الضمانات التي يمكن أن تؤخذ منها مقابل إعطائها أصوات الشرفاء ؟!!!".