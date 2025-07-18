فيديو جديد للحريق الكبير في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع داخل مجمع تجاري مبني من مادة الجينكو ومخالف لشروط السلامة والأمان في منطقة جميلة ببغداد".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات التبريد"، مشيرا الى ان "الحريق اسفر عن الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".