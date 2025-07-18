توضيح رسمي بشأن حريق الكاظمية

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تتضمن مقطع فيديو يُظهر اندلاع حريق في إحدى البنايات التجارية، وادعت أنه وقع في ".وأكدت، أن "الفيديو المتداول قديم، ولا علاقة له بمنطقة أو أي موقع ضمن قاطع المسؤولية، كما لم تُسجَّل أي حالة حريق في المنطقة المذكورة بحسب البلاغات الرسمية".وأهابت، بالمواطنين "ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وتجنب تداول الشائعات التي قد تُسبب حالة من الإرباك".وكان قد أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق قرب مول تجاري في .وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق متوسط اندلع بالقرب من مول الجوهرة في ".وبحسب المصدر، فإن الحادث طال "نفايات".