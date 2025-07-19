هزة أرضية في محافظة دهوك

أعلنت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، عن تسجيل هزة أرضية في .

وقالت الهيئة في بيان، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء اليوم السبت الموافق 19 تموز 2025 بقوة (3) درجات في من من ".

وأضاف البيان أن الهزة "تبعد حوالي (12) كم شرق زاخو من محافظة وتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من منطقة حدوثها".