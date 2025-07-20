العدل تفعل تشاركية البيانات بين مديريات التسجيل العقاري عبر بوابة " أور"

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات تم تفعيل نظام تشاركية البيانات بين عدد من مديريات في وأمانة بغداد، وذلك عبر بوابة "أور" الحكومية.وشمل التفعيل كلاً من:في الأولىمديرية التسجيل العقاري في الكاظمية الثانيةمديرية التسجيل العقاري في أبي غريبمديرية التسجيل العقاري في الأولىمديرية التسجيل العقاري فيمديرية التسجيل العقاري في الشعبوأوضحت أن "هذا الربط التقني يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات العقارية بشكل مباشر وآني مع أمانة بغداد، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير الدقة والشفافية، فضلاً عن تقليل الحاجة للمخاطبات الورقية والزيارات المتكررة من المواطنين".وتابعت، انه " يُعد مشروع الربط عبر بوابة "أور" جزءًا من الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة العدل بالتعاون مع لمجلس الوزراء، الرامية إلى توسيع نطاق الحكومة الإلكترونية، وتعزيز التكامل بين الوزارات والمؤسسات الرسمية، بما يدعم بيئة العمل المؤسسي ويوفر الوقت والجهد للمواطنين".وأكدت الوزارة بحسب البيان: "استمرارها بتوسيع نطاق التشاركية مع مؤسسات الدولة الأخرى، لا سيما الجهات ذات العلاقة المباشرة بالخدمات العقارية، في سبيل بناء منظومة الكترونية متكاملة تعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين ".