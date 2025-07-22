جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وقال في بيان ورد لـ ، ان "المدان ضبط بحوزته 1780 قرص من مادة أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف ان "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".